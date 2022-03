Els Mossos d'Esquadra investiguen el llançament d'un còctel incendiari contra un supermercat de l'Escala.

A banda, els autors també van fer diverses pintades a l'establiment Mercadona durant la nit de divendres a dissabte.

L'artefacte però no el van llançar finalment contra el supermercat, ja que es van equivocar. Van col·locar-lo en un quadre elèctric d'una altra empresa del recinte de l'aparcament, segons els Mossos. Arran del llançament de l'artefacte es va cremar l'armariet on hi ha el quadre elèctric d'aquesta altra empresa. Per sort no es van haver de lamentar ferits.

Aquesta acció va ser reivindicada el mateix dissabte pel grup Acció per la Independència, un grup independentista que buscava denunciar, segons asseguren en un comunicat que han fet públic a les xarxes, el tipus de negoci que realitza l'empresa Mercadona. Entre altres, a Twitter asseguren que van actuar "En defensa dels nostres ramaders, agricultors, productors i petit comerç‼️".