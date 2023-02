La Policia Nacional ha detingut a Llers, a l'Alt Empordà, un fugitiu buscat pel robatori d'11 milions de francs suïssos en un assalt a furgons blindats. L'arrestat, considerat un "objectiu d'alt valor", tenia una ordre europea de detenció i entrega emès per França per jutjar-lo per delictes de robatori organitzat amb armes, danys, incendi provocat i pertinença a organització criminal. Segons informa la policia, s'enfronta a cadena perpètua. La investigació va permetre ubicar-lo a una finca rústica aïllada d'on gairebé no sortia. L'immoble, a més, estava protegit per fortes mesures de seguretat com càmeres de videovigilància i gossos ensinistrats per alertar de la presència d'intrusos. El robatori va tenir lloc l'agost del 2019 a Suïssa.