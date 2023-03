L'entitat SUBMON ha replantat més de 140 feixos de posidònia arrencats per temporals a Llançà (Alt Empordà) en el marc d'un projecte pilot per restaurar zones de praderia degradades. A diferència d'altres replantacions, on es fan servir feixos de praderies sanes, en aquest cas es vol provar una nova metodologia per recuperar aquella posidònia que el mar ha arrencat del fons i no podria sobreviure. Es fixa a la sorra amb material biodegradable. "L'objectiu és fer-ne un seguiment ambiental a llarg termini", concreta el tècnic de SUBMON Andreu Dalmau. La iniciativa compta amb el suport del projecte Mares Circulares i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Llançà, el parc natural del Cap de Creus i els pescadors de la zona.