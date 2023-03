Els turistes que visitin la Ciutadella i el castell de la Trinitat de Roses (Alt Empordà) podran gaudir d'una visita immersiva amb realitat virtual i 3D per descobrir el patrimoni del municipi. L'Ajuntament ha impulsat aquesta iniciativa "pionera" a Catalunya per acostar la història als visitants a través d'una experiència on se'ls plantejaran reptes i jocs. "Podran participar des d'un enterrament del Neolític fins a la Guerra Civil", explica la regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll. El projecte ha costat 468.000 euros, la meitat dels quals s'han finançat a través de fons europeus. Els visitants que vulguin viure l'experiència ho podran fer per un preu de 8 euros.