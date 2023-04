Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi de la Catalunya del Nord i l'Empordà després que aquesta matinada s'hagin pogut complir els objectius marcats i que passaven per contenir les flames que afecten el flanc dret. Les flames han cremat més de 930 hectàrees, 96,37 de les quals a l'Alt Empordà, segons els últims càlculs dels Agents Rurals. A Portbou, una quarantena de dotacions dels Bombers han treballat tota la nit i continuaran fent-ho al llarg del dia amb l'objectiu de poder donar l'incendi per controlat aquest vespre. Aquest diumenge la tramuntana va impedir la incorporació dels mitjans aeris i la "gran esperança" és que avui sí que hi puguin treballar.