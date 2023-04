El germà d'un nadó presumptament robat l'any 1963 a l'hospital ha portat el cas als jutjats de Figueres. L'afectat Ricardo López vol que s'investigui el suposat robatori de la seva germana acabada de néixer i a qui als documents oficials van fer constar com un avortament de sis mesos de gestació. La fiscalia de Girona ja va obrir una investigació l'any 2011 després que l'associació ANADIR inclogués aquest cas en els 300 que va presentar davant de la fiscalia de l'estat perquè investigués aquesta pràctica estesa durant el franquisme i confirmada per la justícia. El cas, però, va acabar arxivat per falta de proves i ara López ha decidit obrir la via judicial.