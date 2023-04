La falta de pluges i la situació de sequera que viu Catalunya ha fet que diverses poblacions hagin recuperat processons que invoquen aquest fenomen meteorològic. Peralada n'és una. La població treu habitualment al carrer el Sant Crist Negre per la processó des Dolors, coincidint amb la Setmana Santa però, com a mínim, feia 80 anys que no es feia aquesta cerimònia per demanar aigua. Després de mesos sense ni un bri de pluja, just una hora abans de l'acte han caigut quatre gotes. Un dels membres de l'entitat Portadors del Sant Crist Negre, Joan Bigas, explica que els ha arribat que es va celebrar per darrera vegada als anys 40 però no queda ningú al poble que ho recordi.