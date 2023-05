Figueres viu aquest dissabte en mig de les Fires i Festes de la Santa Creu la segona jornada de vaga d'escombraries, que va arrencar divendres i està previst que s'allargui indefinidament si no hi ha acord. Els sindicats convocants, Co.Bas i CCOO, reclamen un conveni "unitari" tant pels treballadors d'Ecoserveis, l'empresa mixta que gestiona les escombraries, com pels que van passar a la pública Fisersa, neteja viària i enllumenat. El coordinador de política sindical de Co.Bas a Catalunya, Jesús Girón, assegura que "és un conflicte fàcil de resoldre", mentre des de l'ajuntament se'ls acusa a través d'un comunicat de causar "grans perjudicis a la ciutat" amb una convocatòria de vaga que consideren "injustificada".