L'Ajuntament de Figueres busca una solució per poder acabar amb les obres de rehabilitació del Casino Menestral, aturades des de l'any 2010. L'any 2015 l'entitat va va aprovar la proposta que va fer l'anterior equip de govern liderat per Marta Felip de crear una fundació patrimonial a través de la qual se cedia la propietat al consistori perquè les administracions poguessin aportar els diners per culminar el projecte, uns 5 MEUR. L'acord va ser impugnat per alguns socis, tot i que, finalment, el jutjat va ho va desestimar. Ara, el nou equip de govern ha reprès les converses amb la junta, a qui ha proposat que l'entitat cedeixi la propietat a l'Ajuntament i aquest, al seu torn, els en doni l'usdefruit durant 99 anys.