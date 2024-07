El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha inaugurat aquest dimecres la comissaria de la Jonquera (Alt Empordà). Una instal·lació que Elena ha qualificat de "crucial i estratègica" i que començarà a donar servei en breu. El conmseller ha assenyalat que era una "necessitat" i ha coincidit amb el comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, al reconèixer que les instal·lacions on fins ara treballaven els agents a la Jonquera no eren "les més desitjables". De fet, la nova comissaria, que el 22 d'agost rebrà un reforç d'efectius, té garjoles per custodiar detinguts. Això permetrà alliberar la de Figueres que era fins on anaven els arrestats. En total, el nou equipament donarà servei a tretze pobles i 21 nuclis habitats de l'Alt Empordà.