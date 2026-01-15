VÍDEO | La runa del càmping Pous de Figueres genera l'efecte crida d'abocaments descontrolats a tocar l'N-IIa
A mitjan desembre del 2024, l'empresa promotora de la renovació de l'antic càmping Pous de Figueres va enderrocar l'edifici que havia acollit l'hostal, el restaurant i la recepció de l'equipament. Aquesta acció va tenir lloc després del desallotjament de les persones que havien ocupat il·legalment la construcció d'ençà del tancament de l'equipament, a partir de l'any 2003. Els terrenys estan pendents de l'execució del projecte de construcció d'una nova instal·lació d'allotjament turístic promoguda per l'empresa Càmping Campella del Sol SL. L'enderroc no va anar acompanyat de la retirada de la runa i aquesta, ubicada en terrenys privats i delimitada per una tanca metàl·lica d'obra, ha acabat generant un efecte crida per a abocaments de brossa i deixalles de tota mena. Aquest fet de flagrant incivisme és a la vista de tothom des d'aleshores, ja que els terrenys del càmping Pous estan situats al peu de la carretera N-IIa, a l'entrada nord de la ciutat.