Vídeo: Els Agents Rurals volen traslladar la formació a Girona després de les crítiques per fer-la a la caserna de Sant Climent

Els Agents Rurals volen traslladar la formació d'autodefensa a Girona després de les crítiques per fer-la a la base militar de Sant Climent Sescebes, a l'Alt Empordà. El cos ha pres aquesta decisió després que una desena de persones hagin tallat la carretera d'accés a la caserna militar, on s'ha fet una de les pràctiques. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, i el de Junts, Salvador Vergés, han demanat al Departament d'Interior que busquessin una alternativa. Fonts dels Agents Rurals han indicat que aquest matí han rebut el permís de l'Ajuntament de Girona fer la formació al pavelló de Fontajau; i que estan fent els tràmits per intentar que la sessió de divendres ja es pugui fer a la capital gironina i no a la base militar.