Vídeo: Condemnat a 13 anys i mig de presó per homicidi i tràfic de drogues el kamikaze de la Jonquera
L'Audiència de Girona ha condemnat a 13 anys i 6 mesos de presó el conductor kamikaze que la nit del 10 de juny del 2023 va provocar un accident mortal a l'AP-7 a la Jonquera (Alt Empordà) quan fugia de la policia francesa perquè duia un carregament de droga al cotxe. La sentència recull el veredicte del jurat popular, que va concloure que l'acusat va conduir diversos quilòmetres contra direcció sabent que posava "en risc" la resta dels usuaris de la via i que hi havia una "altíssima probabilitat" d'acabar matant una persona, com finalment va passar. Per això, la secció quarta el condemna com a autor d'un delicte d'homicidi intencionat i d'un delicte contra la salut pública perquè duia més de 16 quilos de marihuana i haixix. Més informació