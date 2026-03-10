Vídeo | Apareixen barquetes de Sant Pere a les platges de l'Alt Empordà
Les barquetes de Sant Pere, les Velella velella, solen fer-se visibles en aquesta època de l'any perquè la primavera afavoreix les grans acumulacions d'aquests organismes a la superfície del mar i, quan coincideixen vents de mar cap a terra i corrents superficials favorables, acaben encallant massivament a la costa. És un fenomen natural típic dels mesos primaverals en diversos punts del Mediterrani i d'altres mars temperats. Més informació