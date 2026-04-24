Seccions

És notícia
agenda Gironallibres més venuts Sant Jordifesta major UdGterrasses GironaTemps de FlorsRoberto Íñiguez
instagramlinkedin
Vídeo: Alliberen a Albanyà un aufrany després d’un any recuperant-se en un centre de fauna per la intoxicació amb rodenticides

Gemma Tubert / ACN

Otras

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Departament de Territori i la Fundació Pioners del Nostre Temps han alliberat a Albanyà, a l'Alt Empordà, un exemplar d'aufrany, un ocell carronyaire, que va resultar intoxicat greument per rodenticides anticoagulants fa un any i que durant tot aquest temps s'ha estat recuperant al centre de fauna de Vallcalent, a Lleida. L'animal va ser localitzar quan només era una cria en el marc de les tasques de marcatge del projecte de recuperació d'aquesta espècie protegida que es realitza en aquesta zona. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, alerta de la "mala gestió" que s'està fent dels rodenticides perquè estan "matant els enemics de les rates, mentre les rates es reprodueixen ràpidament". Més informació

TEMES

Tracking Pixel Contents