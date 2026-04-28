Vídeo | Voluntaris recuperen feixos de posidònia a Llançà arrossegats pels temporals
Una trentena de voluntaris han recuperat desenes de feixos de posidònia que havien quedat a la deriva després dels últims temporals, en una acció organitzada per Submon a la platja de les Canyelles, a Llançà (Alt Empordà). "Quan hi ha un temporal, el moviment de l'aigua és intens, i espècies com la posidònia frenen aquesta força. Això provoca que alguns exemplars s'arranquin", ha explicat Andreu Dalmau, responsable de projectes de l'entitat. Aquesta planta protegida és "clau en la mitigació del canvi climàtic" per la seva capacitat de retenir carboni i com a hàbitat d'altres espècies. Els feixos recollits se seleccionaran i demà tècnics de Submon els replantaran. Caldrà esperar com a mínim cinc anys per comprovar si arrelen correctament.