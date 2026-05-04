Vídeo: Bàscara engega el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols per un deute d'1,8 milions
L'Ajuntament de Bàscara ha engegat el procés per embargar els terrenys del polígon d'Orriols pel deute d'1,8 milions d'euros que acumulen. L'alcalde, Narcís Saurina, explica que la situació és fruit d'un conveni que es va signar l'any 2008 i que va ser objecte d'un llarg litigi judicial. El document, que van signar el promotor i l'aleshores alcalde Lluís Lloret, establia un seguit de compensacions per al desenvolupament del polígon. El consistori espera que un cop surtin a subhasta i es venguin -els consta que hi ha inversors interessats-, es pugui eixugar el deute que arrossega l'ajuntament, que suma 1,4 milions d'euros i que els manté sotmesos a un pla d'ajust fins al 2043.