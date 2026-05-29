Vídeo: Una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà es manifesten per denunciar la calor a les aules
Una trentena d'alumnes de l'Institut de Llançà s'han concentrat aquest matí davant del centre per denunciar la calor que passen a les aules, que asseguren que és "insuportable" perquè les temperatures "s'enfilen fins als trenta graus". "Obrim les portes, però com que hi ha molt soroll les hem de tornar a tancar i l'únic aire que entra és calent", ha assegurat una de les alumnes, Marina Duran. Els estudiants reclamen a la Generalitat que instal·li ventiladors de sostre. Fonts municipals asseguren que els aparells han arribat aquest dijous i que ara estan pendents d'instal·lar-se. També indiquen que el centre reparteix aigües als alumnes i que aquest divendres algunes classes s'estan fent en zones d'ombra del pati.