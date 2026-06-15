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Vídeo: Alumnes de l'institut-escola de Cadaqués crien ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors
Alumnes de l'institut-escola de Cadaqués participen en un projecte de cria d'ous de tauró gat capturats accidentalment per pescadors. Es tracta d'una prova pilot que vol casar conscienciació ambiental i conservació marina. La iniciativa, que va néixer de la mà de la fundació Aletea, es va posar en marxa al gener i s'allargarà fins a principis del curs que ve, quan alliberaran els exemplars nascuts. Un total de 28 alumnes de 1r d'ESO participen en els diferents tallers que abasten des de la recollida d'aigua de mar, la recollida de dades o la gravació d'un documental. El tauró gat és una de les espècies presents al cap de Creus, que tot i que no compta amb cap figura de protecció està molt afectada per la pesca accidental.