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Vídeo: Miquel Àngel Castaño és el nou alcalde de Pont de Molins després de la moció de censura
La política municipal és molt complicada. Va més de persones que de programes electorals. De relacions que d'ideologies. I això s'ha comprovat aquest dijous a Pont de Molins quan, després d'una moció de censura, Junts ha recuperat l'alcaldia en la persona de Miquel Àngel Castaño. Una operació que, paradoxalment, no ha comptat amb el suport de l'estructura comarcal de Junts a l'Alt Empordà, però sí amb el de l'aparell d'ERC.Castaño ha guanyat la moció de censura amb quatre del set vots - els tres de Junts i el del regidor republicà Jordi Carreras, expulsat fa unes semanes de l'equip de govern - en una operació que Gournay ha definit com a una "una indecència i la manera que han trobat per tornar a posar la mà a la caixa".