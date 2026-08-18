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Vídeo: Desarticulada una xarxa que traslladava migrants irregulars d’Alacant a França passant per la Jonquera
La Policia Nacional, en una investigació conjunta amb les autoritats franceses, ha desarticulat una organització criminal que presumptament traslladava migrants en situació irregular des d’Alacant fins a França passant per la frontera de la Jonquera-Le Perthus. Segons ha informat aquest dimarts el cos policial, la xarxa hauria fet més de 20 trasllats entre els dos països i hauria obtingut uns beneficis propers als 100.000 euros. L'organització cobrava presumptament 200 euros per cada migrant traslladat entre Espanya i França i en cada viatge transportava entre cinc i sis persones. Tres persones han estat detingudes, dues de les quals han ingressat en presó provisional. Més informació