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Vídeo: El personal de cures pal·liatives del Bernat Jaume de Figueres rep suport psicològic per "cuidar" l'exposició al dol
Cuidar els que cuiden en el tram final de la vida. Amb aquest objectiu, des de fa uns mesos els professionals de la Unitat de cures pal·liatives de l'Hospital d'Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume de Figueres reben suport psicològic. El servei, un espai de "ventilació emocional", l'ofereix la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga, Victòria Comas, que des de fa anys atén pacients i famílies en aquest centre. "La fatiga per compassió és el preu que pagues per la satisfacció de la compassió, és a dir, perquè t'agrada la feina que fas, però això et pot provocar un cost personal", explica la directora, Esther Celda. Més informació