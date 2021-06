L'Ajuntament de Roda de Ter avança en el projecte arquitectònic per reobrir la casa número 15 del carrer de la Costa del Ter, la Casa Groga, on Miquel Martí i Pol es va instal·lar el 1956 en casar-se amb Dolors Feixas. Un equipament estratègic per al municipi per seguir posant en valor la figura del poeta. El projecte que ha de permetre adequar i museïtzar-la ja està enllestit i s'aprovarà en el ple del pròxim juliol. Els treballs tenen un cost de 290.000 euros i el consistori els ha dividit en tres fases mentre esperen trobar els recursos necessaris amb el suport de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. Fa un mes van declarar la casa Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Està just al costat de l'actual Fundació Miquel Martí i Pol.