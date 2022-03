Història de la música del segle XX (l'electrònica)' (Males Herbes), de Pau Riba, veu la llum aquesta setmana, quan encara no fa un mes de la mort de l'artista i escriptor. El llibre és un llegat intel·lectual elaborat al llarg de 35 anys, amb una particular visió de la història de la música del segle XX relligada per les evolucions de la tècnica instrumental i de l'enregistrament.