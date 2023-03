Salvador Dalí va comprar l'any 1930 una barraca de pescadors a Portlligat, a Cadaqués, que va anar remodelant al llarg de 40 anys i que es va convertir en l'única casa-taller estable que va tenir. Hi va viure i treballar fins que al 1982, amb la mort de Gala, es va traslladar a Púbol. L'Estat va cedir l'ús aquesta casa-museu a la Fundació Dalí l'any 1993 i, després d'un període de proves al 97, es va obrir definitivament l'any 1998. Des d'aleshores, hi han passat gairebé 2,8 milions de visitants, s'hi han invertit 2,3 MEUR i s'han ingressat per taquilla 23 MEUR. Per commemorar l'efemèride, aquest dimecres s'inaugurarà una exposició que mostra 19 reproduccions fotogràfiques dels Dalí en diferents espais exteriors.