Un mural de vuit metres amb més de cent figures gravades a l'argila fetes entre l'època paleolítica i neolítica, és la troballa d'art postpaleolític que s'ha presentat a la Febró (Baix Camp). Ubicat a la Cova de la Vila, es tracta d'un dels conjunts més importants de l'arc Mediterrani per conèixer "la cosmovisió" dels habitants d'aquest indret, com destaca l'especialista en art rupestre i col·laborador de l'IPHES, Ramon Viñas. La descoberta la van fer l'any 2021 de forma casual un grup d'espeleòlegs i és una de les poques mostres d'art rupestre a dins d'una cova a Catalunya. Per conservar la troballa, s'ha tancat l'accés a la cova i el Departament de Cultura ja ha encarregat un estudi documental exhaustiu dels gravats.