La sardana viu una petita revolució des de la publicació de 'Coti x coti', de The Tyets. La cançó de música urbana amb sons de cobla i el ritme del ball tradicional català ha corregut com la pólvora i allà on sona, ja sigui als seus concerts o en sales de ball, té la virtut de posar a ballar en rotllana el públic jove, sovint aliè a aquesta manifestació cultural. L'ACN ha parlat amb diversos actors del món sardanista sobre un fenomen que s’acull amb entusiasme però també amb dubtes que tot plegat acabi rejovenint les colles sardanistes i revitalitzant el ball a les places. "Això ja havia passat abans, però aquesta vegada ha picat més fort i s'ha d'aprofitar", s’anima el president de la Confederació Sardanista de Catalunya.