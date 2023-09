El grup musical La Pegatina fa 20 anys i ho celebra amb la publicació d'un còmic que recull els seus viatges arreu del món. En dues dècades han recorregut escenaris de 35 països i algunes d'aquestes aventures queden ara plasmades en la novel·la gràfica 'Vamos a comernos el mundo o las locas aventuras de La Pegatina', amb les il·lustracions de Mr. Ed i el guió de Lluc Silvestre, editada per Norma editorial. El còmic no només és un regal per als fans de la banda de Montcada i Reixac, sinó que serveix com a quadern de viatge, amb curiositats de diversos països i cultures, i reflecteix la relació d'un grup de músics i d'amics. Divendres, el mateix dia que es posarà a la venda el còmic, el grup publicarà un EP amb quatre cançons.