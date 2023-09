A principis dels 60, Truman Capote va recalar a la Costa Brava per aïllar-se i escriure-hi part de la seva obra mestra 'A sang freda'. Un dels llocs on va fer estada va ser a la casa Sanià de Palamós. Ara aquesta finca -propietat de la família Ferrer- s'incorpora a l'univers de Finestres i es reconverteix en residència literària. Cada any hi passaran més d'una quarantena d'escriptors i poetes, tant novells com consagrats, que a més de trobar un lloc on concentrar-se, compartiran vivències i punts de vista. "La casa blanca es converteix així en una pàgina sense tinta", diu el seu director, Nicolás G.Botero. La residència, a més, crearà un pol cultural amb la llibreria que Finestres obrirà a l'antiga Gavina de Palamós a mitjans del 2024.