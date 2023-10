El Festival de cinema de Sitges ha projectat aquest dissabte la pel·lícula ‘Más allà de la muerte’, de Sebastià d’Arbó, de l’any 1986 a la secció Catalunya Imaginària. Un film, protagonitzat per Narciso Ibáñez Menta i Tony Isbert, que investiga què hi ha més enllà de la vida. En una entrevista amb l’ACN, D’Arbó afirma que les pel·lícules de parapsicologia que va dirigir, entre les que cita ‘Viaje al más allá’ (1980), ‘El ser’ (1982) i ‘Más allà de la muerte’ (1986) són cintes de suspens i d’un horror psicològic que “mai passen de moda”. Destaca que aquests films no han perdut vigència perquè parlen de fenòmens humans.