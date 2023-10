Un viatge entre mons influents a la història de la música, que connecta Bach amb els Beatles, David Bowie o Philip Glass. El festival Temporada Alta ha estrenat aquest diumenge 'Ticket to ride', l'última proposta de la GIO Symphonia amb la cantant Elena Tarrats, que parteix de la premissa que les músiques, tot i ser de diferents èpoques, s'escolten entre elles i no es poden explicar l'una sense l'altra. El concert ha creat així un diàleg entre artistes i compositors referents, establint vincles entre ells i impulsant noves creacions a partir de la seva música, amb voluntat de projectar-se cap al futur. 'Ticket to ride' s'ha pogut veure aquest diumenge a l'Auditori de Girona, i demà serà el torn del Palau de la Música Catalana.