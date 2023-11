La Rambla de Figueres acull aquest dissabte la tercera edició de la Fira Transfronterera d'Editorials Independents, on participen quinze editorials petites -tant del Principat com de la Catalunya del Nord- que publiquen en català. L'objectiu d'aquest esdeveniment, tal com explica l'editor de Cal·ligraf i organitzador de la fira, Jaume Torrent, és "l'intercanvi cultural entre el nord i el sud de Catalunya". Enguany, la fira ha aconseguit portar més editorials de la Catalunya del Nord que en les edicions anteriors gràcies a l'entesa amb la Casa de la Generalitat i la llibreria Catalana de Perpinyà. Al llarg del dia, es presentaran a la fira una desena de propostes literàries amb l'objectiu de "desestacionalitzar la venda de llibres".