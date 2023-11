Dani de la Orden està en ple rodatge de la seva nova pel·lícula 'Una casa en flames', una comèdia familiar ambientada a la Costa Brava. Ell la defineix com "un drama amb comèdia", o a la inversa, on una família "un punt desestructurada" es reuneix un cap de setmana a la casa d'estiueig després de temps sense veure's. "És una pel·lícula d'estimar-se, però de fer-ho malament, i de les dinàmiques tòxiques en una família", comenta el director. Pel que fa les localitzacions, De la Orden volia representar la idea "idíl·lica" de casa benestant a prop del mar i arquitectura dels anys 70. En aquest sentit, s'ha optat per una casa, obra de l'arquitecte Jose Antonio Coderch, a Canet de Mar (Maresme), on l'equip treballa des de fa algunes setmanes.