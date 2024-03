Com s’indica al principi de ‘Segundo premio’, aquesta no és una pel·lícula sobre Los Planetas, sinó sobre la seva llegenda. El nou film d’Isaki Lacuesta, codirigit per Pol Rodríguez, camina entre la realitat i la ficció i se situa a finals dels anys 90 en l’època en què Los Planetas estaven creant el seu tercer disc ‘Una semana en el motor de un autobús’. “No podíem fer una biografia oficial de Los Planetas sinó una pel·lícula lliure com les seves cançons”, afirma Lacuesta en una entrevista amb l’ACN. ‘Segundo premio’ s’estrena al Festival de cinema de Màlaga, on competeix a la secció oficial.