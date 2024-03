El duet còmic Faixedas-Xuriguera es posa a la pell de les seves mares per homenatjar-les tant a elles com a les dones de tota una generació. El seu nou espectacle, que s'estrena aquest divendres al Teatre de Salt (Gironès), reinterpreta la seva vida en clau d'humor a través d'escenes quotidianes i una pàtina de sentimentalisme. "Volem recordar-les tant a elles com a totes les dones que no han tingut grans somnis sinó tan sols tenir salut, cuidar dels seus i passar la vida com podien", explica Faixedas. L'espectacle 'Les Mares' té un punt d'autoficció -el que li dona l'humor- però com subratlla el duet, "està basat en fets reals". La intenció és que després de Salt, a partir de setembre es pugui veure a Barcelona i faci bolos arreu del país.