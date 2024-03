El Centre Cultual La Mercè de Girona ha acollit aquest dijous al matí la primera gala dels Premis Enderrock – 440 de clàssica, jazz i públic familiar, en què s'han reconegut els millors discos i artistes d'aquests gèneres, escollits tant per votació popular com per la crítica. Aquesta és una prèvia a la gala que es farà a l'Auditori de Girona el pròxim 14 de març. En total, s'han lliurat 15 guardons entre els que destaquen el premi d'Or a Gossos o el premi d'Honor a Antoni Ros Marbà. El director de la revista Enderrock, Lluís Gendrau, ha explicat que amb la gala han volgut "donar visibilitat a aquests gèneres que tenen una representativitat brutal al nostre país i que val la pena que tinguin uns premis propis".