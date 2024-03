La història en passat i en present, en cinema i en la vida real, s'ha donat la mà enguany en els Oscar. ‘Oppenheimer’, l'obra sobre el pare de la bomba atòmica, s'ha coronat com la millor pel·lícula en la 96a edició dels premis de l'Acadèmia de Hollywood. Aquesta ha estat una de les set estatuetes d'una pel·lícula que arribava amb 13 nominacions i que ha portat al seu primer Oscar com a director en la seva vuitena nominació general a Christopher Nolan i a Cillian Murphy com a millor actor. Els premis per a Robert Downey Jr com a actor de repartiment i els de fotografia, muntatge i banda sonora, han completat el seu triomf.