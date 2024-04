El candidat del PPC a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha dit que el 12-M és la seva "oportunitat" per "garantir entre tots el pacte constitucional, l'esperit de convivència". "Això significarà acabar amb el procés i amb el sanchisme", ha apuntat davant la plana major dels populars catalans i del líder del partit a nivell estatal, Alberto Núñez Feijóo. Des de l'Hotel Plaza de Barcelona, en un auditori ple, Fernández ha lamentat que Catalunya sigui la comunitat autònoma amb més impostos. "Hem de resignar-nos que Catalunya sigui un infern fiscal i hagi perdut lideratge econòmic?", ha preguntat el candidat. "Evidentment que no. Allà on hem governat hem demostrat que es poden rebaixar els impostos", ha afegit.