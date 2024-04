El cineasta Richard Linklater ha presentat aquest divendres la seva darrera pel·lícula 'Hit Man' en el marc del BCN Film Fest. Es tracta d'una comèdia que posa el focus en la vida de Gary Johnson – interpretat per Glen Powell - un misteriós personatge que es fa passar per assassí professional, però que en realitat treballa per a la policia. Més enllà del film, el director rebrà avui el Premi d'Honor del BCN Film Fest durant la gala de cloenda del festival. Linklater ha assegurat que es tracta de tot un "honor" i ha admès que des de sempre les pel·lícules l'han ajudat "a processar el món". En aquest sentit, ha reivindicat el cinema com un "mitjà molt poderós per explicar històries".