El SAT Teatre Centre de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès) ha iniciat una campanya per captar socis i poder passar dels 300 actuals als 400. L'objectiu, segons el seu director, Josep Garriga, és tenir un "coixí econòmic" per seguir programant cultura. La iniciativa coincideix amb els 125 anys de la construcció de l'edifici, si bé l'associació és encara més antiga, del 1887. En una entrevista a l'ACN, Garriga diu que viuen un moment d'"ebullició", sobretot per les xifres rècord d'alumnes a l'escola de teatre. La falta de recursos i de suports institucionals, però, dificulten la gestió d'un espai finançat amb els diners del taquillatge. Entre els plats forts de la programació d'enguany hi ha el concert de la pianista Laura Andrés.