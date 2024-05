La Casa Batlló i el Sónar han presentat aquest dimecres The Cube, un nou espai instal·lat a l'edifici modernista d'Antoni Gaudí que ofereix experiències innovadores de música i art visual de la mà d'artistes de renom internacional. El nou projecte cultural arrenca amb 'Music:Response', una instal·lació 360 graus que endinsa el públic en l'univers audiovisual dels concerts del duo anglès The Chemical Brothers. L'experiència immersiva convida a un viatge pels grans hits electrònics de Tom Rowlands i Ed Simons amb els treballs visuals d'Smith & Lyall. The Cube, que es presenta oficialment aquest divendres, compta amb una narrativa basada en píxels, àudio d'alta gamma i aportacions d'artistes, creadors i enginyers de primera línia.