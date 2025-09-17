«A la meva àvia li devia una novel·la, li devia parlar d’ella obertament, però fer-ho volia dir parlar de mi i això costa. Al final ha sortit un retret: ‘per què coi et vas haver de morir?’», assegura el periodista i escriptor gironí Pep Prieto sobre Rosita, la novel·la de ficció amb pinzellades autobiogràfiques amb què s’ha programat guanyador del 58è premi Prudenci Bertrana, dotat amb 30.000 euros. La Rosita del títol fa referència a la seva àvia, pal de paller d’una família desestructurada, però també a la del petit Josep Maria, un nen criat a la Girona dels 80, refugiat a cals avis de la violència paterna. La imaginació infantil i les pel·lícules que el porten a pensar que l’àvia Rosita és, en realitat, una bruixa.