Així ha estat el Sarrià Manga
El Pavelló Municipal de Sarrià de Ter acull aquest cap de setmana una nova edició del Sarrià Manga, una cita íntegrament dedicada al manga, l’anime i els videojocs que aspira a superar els 3.500 assistents de l’any passat. La cita «otaku» inclou tallers, concursos, actuacions musicals i tornejos, combinats amb la venda d’artesania i marxandatge. Entre els actes previstos aquest cap de setmana hi ha tallers d’escriptura japonesa i iniciació al manga, actuacions de ball J-Pop i K-Pop amb artistes que comparteixen la seva passió pel ball a les xarxes socials, com @hummy.idol i @groovy.bleah. L’actriu de doblatge i cantant basca María Martínez (@maria_aladea) portarà versions de temes d’anime i videojocs, i el grup de K-Pop de l’acadèmia de ball DanceCraft de Girona farà una exhibició i classes d’aquest popular estil musical que està en ple auge gràcies a pel·lícules com Les guerreres K-Pop i grups com BTS, EXO o Blackpink.