Video | El CaixaForum Girona mostra la relació de l'art i la botànica amb 53 obres de la col·lecció del Prado
El CaixaForum de Girona explora la relació entre l'art i la botànica a partir de 53 peces que formen part de les col·leccions del Museu del Prado. El públic podrà entrar-hi a partir d'aquest dimecres 25 de març i descobrirà quatre seccions a partir de les quals es reparteixen les obres. En el primer d'ells s'aprofundeix en la capacitat narrativa que té el món vegetal, la segona se centra més en la reproducció de jardins com a espai d'harmonia. La tercera conté obres on els artistes utilitzen les plantes per transmetre sensacions per complementar el seu discurs i l'última està dedicada als paisatges. Algunes de les obres que s'exposen s'acaben de restaurar i d'altres són peces que estan al magatzem i habitualment no s'exposen al públic. Més informació