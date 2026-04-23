Roses, llibres i centenars de persones omplen la nova ubicació de Sant Jordi a Girona
Girona s'ha tornat a omplir de roses i llibres per Sant Jordi. La Diada estrena enguany l'avinguda Sant Francesc com a ubicació. L'Ajuntament, juntament amb llibreters i floristes, ha reduït el nombre de parades a la plaça Catalunya "per seguretat" i per adaptar-se a les obres de consolidació de la plataforma. La portaveu dels llibreters, Carme Ferrer, ha assegurat que estan "molt contents" amb el nou espai, tot i que de cara al futur esperen poder tornar a omplir la plaça. La Diada ha començat amb el tradicional esmorzar literari que organitza la Generalitat i que ha homenatjat la poetessa de 101 anys Isabel Oliva. L'Ajuntament ha organitzat per primer cop un acte institucional, amb un homenatge a l'escriptora Rosa Font Massot.