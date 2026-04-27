Vídeo: Cues espectaculars a la Devesa més de dues hores abans del macrocàsting de "Tangled"
Més de dues hores abans que comenci oficialment el macrocàsting per al rodatge de la nova adaptació en acció real de Tangled, la cua per participar-hi ja és ben llarga i omple tot el passeig de la Devesa, superant el quilòmetre. La producció, vinculada a The Walt Disney Company, preveu enregistrar aquest estiu escenes al Barri Vell, que es convertirà en un dels espais destacats del regne fictici on transcorre la història.