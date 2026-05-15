Vídeo: El prestigiós fotògraf Steve McCurry protagonitza una retrospectiva al Palau Martorell amb 150 obres de 40 anys de trajectòria
El Palau Martorell de Barcelona i Arthemisia han presentat aquest dijous ‘Icons’, la retrospectiva més completa realitzada a Barcelona sobre Steve McCurry, un dels fotògrafs contemporanis més prestigiosos. La mostra, que es podrà veure fins al 6 de setembre, ofereix 150 obres en un viatge per més de 40 anys de trajectòria a través de rostres, paisatges i escenes de la vida. Al llarg dels seus viatges per Àsia, Orient Mitjà i Àfrica, McCurry ha mostrat especial interès per les realitats més vulnerables afectades per la guerra i altres injustícies. En una entrevista a l’ACN, McCurry ha explicat que després de viatjar molt ha après que, siguis on sigui del món, la gent persegueix rebre “respecte, amor i tenir temps per gaudir de la vida”.