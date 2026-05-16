Vídeo: Dibuixants, visitants i expositors es retroben al Comic Barcelona en una primera jornada protagonitzada pels estudiants
Dibuixants, visitants i expositors s’han retrobat aquest divendres al matí al Comic Barcelona en una primera jornada protagonitzada pels estudiants. El saló, que estarà obert fins al diumenge 17 de maig, compta amb uns 200 expositors i combina la presència de figures destacades del còmic contemporani amb una representació significativa del talent espanyol i noves veus procedents de diferents punts del món. Shintaro Kago, Ken Niimura, C. B. Cebulski, Milo Manara, Pen So, Wooh Nayoung i Deniz Camp, són alguns dels noms destacats. En el marc de la inauguració, el ministre de Cultura Ernest Urtasun ha aprofitat per fer una visita i anunciar que declararà la 45a edició del Comic Barcelona com a esdeveniment d’especial interès públic.