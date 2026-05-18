Vídeo: Espelmes per als hostes o repartir el menjar en bicicleta: Lloret de Mar rememora els orígens hotelers en una exposició
Lloret de Mar ha estrenat una exposició que rememora els orígens hotelers del municipi. Deu hotels han participat en aquesta iniciativa impulsada des de l'arxiu municipal i el visitant pot veure materials tan curiosos com ara el primer ordinador que va entrar en un establiment als anys 80 o un dels canelobres que repartien a la nit quan marxava el llum. Postals, vaixelles i fotografies ajuden a complementar aquesta mostra que hi ha a la Casa de la Cultura del municipi i que serveix per explicar el passat de Lloret de Mar i com ha evolucionat el turisme, però també la societat i la població.