Vídeo: Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses
Les obres de rehabilitació del Mas Montjoi de Baix, a Roses, han permès descobrir dues esglésies d'origen visigot datades entre els segles VII al IX dC. Segons ha explicat el director de la intervenció arqueològica, Marcel Pujol, una de les esglésies hauria estat activa tant en l'època visigòtica com carolíngia, mentre que l'altra, datada al segle VIII, podria correspondre a un temple destruït durant la invasió musulmana i que mai es va reconstruir. Tot i que aquests edificis ja apareixien en documents històrics, fins ara no se n'havien localitzat les restes. Els arqueòlegs asseguren que la zona encara pot amagar noves estructures i estan a l'espera de la redacció d'un pla director per definir-ne la conservació i museïtzació.